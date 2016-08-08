コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorStochNR - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
741
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
colorstochnr.mq5 (11.15 KB) ビュー
exp_colorstochnr.mq5 (11 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ColorStochNR オシレータのシグナルに基づいたExp_ColorStochNR取引システム。取引を実行するためのシグナルは、（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に取引シグナルが形成された場合に形成されます。

取引シグナルを生成するアルゴリズムの種類：

  1. オシレータによるレベル50のブレークスルー
  2. オシレータの方向の変化
  3. シグナルラインの方向の変化
  4. オシレータシグナルラインのブレイクスルー
  5. シグナルラインによるレベル50のブレークスルー

コンパイルされたColorStochNR.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

図１チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート

図2 検証結果のチャート

 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1338

