ColorStochNR オシレータのシグナルに基づいたExp_ColorStochNR取引システム。取引を実行するためのシグナルは、（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に取引シグナルが形成された場合に形成されます。

取引シグナルを生成するアルゴリズムの種類：

オシレータによるレベル50のブレークスルー オシレータの方向の変化 シグナルラインの方向の変化 オシレータシグナルラインのブレイクスルー シグナルラインによるレベル50のブレークスルー

コンパイルされたColorStochNR.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2 検証結果のチャート