Exp_ColorStochNR - MetaTrader 5のためのエキスパート
ColorStochNR オシレータのシグナルに基づいたExp_ColorStochNR取引システム。取引を実行するためのシグナルは、（Mode入力パラメータで選択したオプションに応じて）バーの閉鎖時に取引シグナルが形成された場合に形成されます。
取引シグナルを生成するアルゴリズムの種類：
- オシレータによるレベル50のブレークスルー
- オシレータの方向の変化
- シグナルラインの方向の変化
- オシレータシグナルラインのブレイクスルー
- シグナルラインによるレベル50のブレークスルー
コンパイルされたColorStochNR.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のAUDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
