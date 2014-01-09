请观看如何免费下载自动交易
Exp_ColorStochNR - MetaTrader 5EA
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
此 Exp_ColorStochNR 交易系统基于的信号，来自 ColorStochNR 振荡器。当柱线收盘时，如果交易信号形成 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。
该算法变种产生交易信号:
- 突破振荡器的 50 级别线;
- 振荡器方向改变;
- 该变信号线方向;
- 突破振荡器的信号线;
- 突破信号线的 50 级别线.
放置 ColorStochNR.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1338
