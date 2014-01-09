此 Exp_ColorStochNR 交易系统基于的信号，来自 ColorStochNR 振荡器。当柱线收盘时，如果交易信号形成 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。

该算法变种产生交易信号:

突破振荡器的 50 级别线; 振荡器方向改变; 该变信号线方向; 突破振荡器的信号线; 突破信号线的 50 级别线.

放置 ColorStochNR.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表