代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ColorStochNR - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1277
等级:
(24)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colorstochnr.mq5 (11.15 KB) 预览
exp_colorstochnr.mq5 (11 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_ColorStochNR 交易系统基于的信号，来自 ColorStochNR 振荡器。当柱线收盘时，如果交易信号形成 (依据输入参数选项 Mode)，信号生成。

该算法变种产生交易信号:

  1. 突破振荡器的 50 级别线;
  2. 振荡器方向改变;
  3. 该变信号线方向;
  4. 突破振荡器的信号线;
  5. 突破信号线的 50 级别线.

放置 ColorStochNR.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 AUDUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1338

Exp_ColorMETRO Exp_ColorMETRO

交易系统采用 ColorMETRO 指标

Exp_ColorNonLagDotMACD Exp_ColorNonLagDotMACD

此 Exp_ColorNonLagDotMACD 自动交易系统，基于 ColorNonLagDotMACD 直方图中获取的信号基础上实现

Exp_ColorLeManTrend Exp_ColorLeManTrend

此 Exp_ColorLeManTrend 交易系统基于 ColorLeManTrend 指标的趋势方向改变

Exp_ColorTrend_CF Exp_ColorTrend_CF

此 Exp_ColorTrend_CF 交易系统基于 ColorTrend_CF 指标的趋势方向改变