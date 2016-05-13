und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorStochNR - Experte für den MetaTrader 5
796
Das Exp_ColorStochNR Handelssystem basiert auf den Signalen des ColorStochNR Oszillators. Ein Signal um einen Handel durchzuführen wird zum Schlusskurs eines Balkens gebildet, wenn sich ein Handlessignal bildet (abhängig von den im Eingabeparameter ausgewählten Einstellungen).
Die Algorithmusvarianten um Handelssignale zu generieren:
- Durchbruch durch den Level 50 durch den Oszillator;
- Änderung der Oszillatorrichtung;
- Änderung der Richtung der Signallinie;
- Durchbruch der Oszillator Signallinie;
- Durchbruch durch den Level 50 der Signallinie.
Kopieren Sie die compilierte ColorStochNR.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1338
