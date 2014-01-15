Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Daily Range - indicador para MetaTrader 5
Este indicador calcula y muestra los precios más altos y más bajos diariamente, los muestra como dos líneas.
Es un buen ejemplo para mostrar el uso de las funciones CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() y la estructura de datos MqlDateTime.
Este indicador únicamente puede ser aplicado en marcos de tiempo menores que diarios, como H4, H1, M30, ...
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/1166
