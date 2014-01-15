CodeBaseSecciones
Indicadores

Daily Range - indicador para MetaTrader 5

Liping Wang
Visualizaciones:
2107
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Este indicador calcula y muestra los precios más altos y más bajos diariamente, los muestra como dos líneas.

Es un buen ejemplo para mostrar el uso de las funciones CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() y la estructura de datos MqlDateTime.

Este indicador únicamente puede ser aplicado en marcos de tiempo menores que diarios, como H4, H1, M30, ...

Daily Range

CorrectedAverage CorrectedAverage

El indicador muestra la línea de avance

Ask Bid Ticks Ask Bid Ticks

"AskBidTicks" es una solución de datos de tick en tiempo real y alta precisión para el análisis de microestructura. Exporta precios tick a tick a un fichero csv. Trabaja con la hora local del ordenador.

Exp_ColorStochNR Exp_ColorStochNR

Sistema de comercio basado en las señales extraídas del oscilador ColorStochNR

XprofuterOverlay XprofuterOverlay

XprofuterOverlay muestra la línea del movimiento furturo del precio.