Daily Range

Este indicador calcula y muestra los precios más altos y más bajos diariamente, los muestra como dos líneas.

Es un buen ejemplo para mostrar el uso de las funciones CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() y la estructura de datos MqlDateTime.

Este indicador únicamente puede ser aplicado en marcos de tiempo menores que diarios, como H4, H1, M30, ...





