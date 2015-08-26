El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.

El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA.