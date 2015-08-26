CodeBaseSecciones
ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
692
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
El indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagMomentumOSMA desde diez marcos temporales diferentes.

La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de violeta, y la ascendente, en azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13342

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.

Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Exp_ColorZerolagMomentumOSMA

El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA.

ColorZerolagX10MA ColorZerolagX10MA

Este análogo de la media móvil forma sus indicaciones usando diez medias móviles.

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

Indicador ColorJLaguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.