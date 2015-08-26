Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagMomentumOSMA desde diez marcos temporales diferentes.
La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de violeta, y la ascendente, en azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13342
El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA.
Este análogo de la media móvil forma sus indicaciones usando diez medias móviles.ColorJLaguerre_HTF
Indicador ColorJLaguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.