ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.
Fallende Oszillator Bewegung färbt die Quadrate in lila, steigende Bewegung in hellblau. Ansonsten sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten geschlossenen Balken.
Abb.1. Der ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13342
Der MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Indikators aus Richtung zehn verschiedenen TimeFrames.Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
Der Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagMomentumOSMA Histogramms.
Diese Variante des Moving Average Indikator wird auf Basis von fünf gleitenden Durchschnitten berechnet.ColorJLaguerre_HTF
Der ColorJLaguerre Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.