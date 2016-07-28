Der ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.

Fallende Oszillator Bewegung färbt die Quadrate in lila, steigende Bewegung in hellblau. Ansonsten sind die Quadrate grau. Der Indikator verwendet die Werte der letzten geschlossenen Balken.

Abb.1. Der ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator