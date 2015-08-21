CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorZerolagMomentumOSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
794
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagMomentum, representada por un histograma de color, que permite determinar con bastante precisión la dirección de la tendencia actual.

Fig. 1. ColorZerolagMomentumOSMA

Fig. 1. ColorZerolagMomentumOSMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13319

ClockAnalog ClockAnalog

Reloj analógico de fondo que indica las horas de las bolsas en formato de 24 horas GMT(UTC). Muestra la hora de Greenwich y representa el estado de las principales bolsas, de acuerdo con su horario de funcionamiento.

Well Martin Well Martin

Asesor Well Martin en base a dos indicadores: Bollinger Bands y ADX.

ColorSTLM_HTF ColorSTLM_HTF

Indicador ColorSTLM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DailySize DailySize

Indicador del tamaño del movimiento del precio en un día. Muestra la retrospectiva de los tamaños de las oscilaciones diarias del precio del instrumento.