ColorZerolagMomentumOSMA - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 794
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagMomentum, representada por un histograma de color, que permite determinar con bastante precisión la dirección de la tendencia actual.
Fig. 1. ColorZerolagMomentumOSMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13319
