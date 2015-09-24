指标 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagMomentumOSMA 振荡器方向。

振荡器的下降走势则方块涂为藕荷色, 上涨走势为浅蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。

图例.1. ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 指标