指标 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagMomentumOSMA 振荡器方向。
振荡器的下降走势则方块涂为藕荷色, 上涨走势为浅蓝色。否则, 方块为灰色。指标使用最后的收盘柱线数值。
