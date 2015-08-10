Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
798
O indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.
O movimento decrescente do oscilador pinta os pontos de roxo, o movimento crescente - em azul claro. Caso contrário, as quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagMomentumOSMA baseia-se na mudança da direção do histograma ColorZerolagMomentumOSMA.
Esta variante do indicador Média Móvel é calculada com base em cinco médias móveis.ColorJLaguerre_HTF
O indicador ColorJLaguerre com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.