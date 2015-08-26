CodeBaseSecciones
ColorJLaguerre_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador ColorJLaguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorJLaguerre.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorJLaguerre_HTF

ColorZerolagX10MA ColorZerolagX10MA

Este análogo de la media móvil forma sus indicaciones usando diez medias móviles.

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

El indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagMomentumOSMA desde diez marcos temporales diferentes.

ColorJMomentum_HTF ColorJMomentum_HTF

Indicador ColorJMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Gaps Gaps

Indicador de los gaps o huecos de precio entre el cierre de la vela anterior y la apertura de la actual (cero).