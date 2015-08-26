Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagX10MA - indicador para MetaTrader 5
Este análogo de la media móvil forma sus indicaciones usando diez medias móviles.
Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!
Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones de la media móvil con un número N en el valor general del indicador final.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el <catálogo_de_datos_del_termial>\MQL5\Include), sobre cuyo funcionamiento se puede encontrar información más detallada en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador ColorZerolagX10MA
El indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagMomentumOSMA desde diez marcos temporales diferentes.MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.
Indicador ColorJLaguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorJMomentum_HTF
Indicador ColorJMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.