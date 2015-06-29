Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти разных таймфреймов.

Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в фиолетовый цвет, растущее — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10