Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1690
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти разных таймфреймов.
Падающее направление движения окрашивает цветные квадратики в фиолетовый цвет, растущее — в голубой. В остальных случаях цвет квадратов серый. Значения получаются с последних закрытых баров.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Индикатор MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти различных таймфреймов.Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
Эксперт Exp_ColorZerolagMomentumOSMA на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagMomentumOSMA.
Этот аналог скользящей средней формирует свои показания, используя десять скользящих средних.ColorJLaguerre_HTF
Индикатор ColorJLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.