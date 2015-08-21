Pon "Me gusta" y sigue las noticias
El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA. La señal de ejecución de operaciones tendrá lugar en el momento del cierre de una barra, si ha tenido lugar un cambio de dirección del movimiento del oscilador.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig.1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2014 en GBPJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de simulación
Indicador de fractales de Bill Williams, construido en base al indicador incorporado Fractals. Una peculiaridad de este indicador es que no se redibuja.CandleSizes
Indicador que muestra uno de los tres tamaños a elegir de los elementos de las velas: sombras superiores, sombras inferiores o cuerpo de las velas. Se muestra el valor en la vela actual, así como el valor medio en un día para el elemento dado.
El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
El indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagMomentumOSMA desde diez marcos temporales diferentes.