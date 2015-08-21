El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. El movimiento creciente del oscilador colorea la línea de azul celeste, y el movimiento descendente la colorea de violeta. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Fig. 1. Indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10