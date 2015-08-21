Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. El movimiento creciente del oscilador colorea la línea de azul celeste, y el movimiento descendente la colorea de violeta. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Fig. 1. Indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA.FractalsNoRedraw
Indicador de fractales de Bill Williams, construido en base al indicador incorporado Fractals. Una peculiaridad de este indicador es que no se redibuja.
El indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagMomentumOSMA desde diez marcos temporales diferentes.ColorZerolagX10MA
Este análogo de la media móvil forma sus indicaciones usando diez medias móviles.