ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagMomentumOSMAオシレータの方向を示します。

オシレータの上昇は四角を水色、下降は紫色に塗ります。他の場合、四角は灰色です。この指標は直近に閉じられたバーの値を使用します。





図1 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標