ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
716
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagMomentumOSMAオシレータの方向を示します。

オシレータの上昇は四角を水色、下降は紫色に塗ります。他の場合、四角は灰色です。この指標は直近に閉じられたバーの値を使用します。


図1　ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13342

