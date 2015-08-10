Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 953
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.
Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. O movimento crescente do oscilador pinta as linhas em azul claro, e o movimento decrescente - de roxo. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando uma nova barra abre no período correspondente.
Fig.1. O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13341
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagMomentumOSMA baseia-se na mudança da direção do histograma ColorZerolagMomentumOSMA.FractalsNoRedraw
Indicador de fractais de Bill Williams com base no indicador embutido Fractals. A característica distintiva deste indicador é que ele não redesenha.
O indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.ColorZerolagX10MA
Esta variante do indicador Média Móvel é calculada com base em cinco médias móveis.