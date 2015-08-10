CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
953
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. O movimento crescente do oscilador pinta as linhas em azul claro, e o movimento decrescente - de roxo. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando uma nova barra abre no período correspondente.

Fig.1. O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Fig.1. O indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13341

Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Exp_ColorZerolagMomentumOSMA

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagMomentumOSMA baseia-se na mudança da direção do histograma ColorZerolagMomentumOSMA.

FractalsNoRedraw FractalsNoRedraw

Indicador de fractais de Bill Williams com base no indicador embutido Fractals. A característica distintiva deste indicador é que ele não redesenha.

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

O indicador ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorZerolagMomentumOSMA de dez períodos diferentes.

ColorZerolagX10MA ColorZerolagX10MA

Esta variante do indicador Média Móvel é calculada com base em cinco médias móveis.