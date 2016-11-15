無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠でのColorZerolagMomentumOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
10のインディケータラインはそれぞれBlauSMStochastic指標に対応します。オシレータの上昇は線を水色、下降は、紫色に塗ります。他の場合、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
図1 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13341
