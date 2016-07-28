und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
760
Der MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Indikators aus Richtung zehn verschiedenen TimeFrames.
Jeder der zehn Indikatorlinien korrespondierend mit einem einzelnen Indikator. Steigende Oszillator-Bewegung färbt die Linien in hellblau und fallende Bewegungen färben sie lila. Ansonsten sind die Linien grau. Farbige Punkte erscheinen, wenn im korrespondierenden TimeFrame ein neuer Balken beginnt.
Abb.1. Der MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13341
Der Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Expert Advisor basiert auf der Richtungsänderung des ColorZerolagMomentumOSMA Histogramms.FractalsNoRedraw
Bill Williams' Fraktalindikator basierend auf dem eingebauten Fraktalindikator. Die Besonderheit dieses Indikators ist, dass er nicht neu zeichnet.
Der ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.ColorZerolagX10MA
Diese Variante des Moving Average Indikator wird auf Basis von fünf gleitenden Durchschnitten berechnet.