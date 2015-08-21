Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FractalsNoRedraw - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- [Eliminado]
- Visualizaciones:
- 1113
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea:
Bill Williams
Indicador de fractales de Bill Williams, construido en base al indicador Fractals incorporado en MetaTrader 5. Una peculiaridad de este indicador es que no se redibuja.
Consejos:
- Para compararlo con el indicador estándar del terminal en el simulador de estrategias, abra el archivo de cualquier instrumento, añada el indicador estándar de fractales, guarde la plantilla con el nombre tester.tpl.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13334
Indicador que muestra uno de los tres tamaños a elegir de los elementos de las velas: sombras superiores, sombras inferiores o cuerpo de las velas. Se muestra el valor en la vela actual, así como el valor medio en un día para el elemento dado.ColorZerolagMomentumOSMACandle
Indicador ColorZerolagMomentumOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA de las series temporales de precio correspondientes.
El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA.MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.