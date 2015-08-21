CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FractalsNoRedraw - indicador para MetaTrader 5

Bill Williams | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
[Eliminado]
Visualizaciones:
1113
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea:

Bill Williams

Indicador de fractales de Bill Williams, construido en base al indicador Fractals incorporado en MetaTrader 5. Una peculiaridad de este indicador es que no se redibuja.

Consejos:

  • Para compararlo con el indicador estándar del terminal en el simulador de estrategias, abra el archivo de cualquier instrumento, añada el indicador estándar de fractales, guarde la plantilla con el nombre tester.tpl.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13334

CandleSizes CandleSizes

Indicador que muestra uno de los tres tamaños a elegir de los elementos de las velas: sombras superiores, sombras inferiores o cuerpo de las velas. Se muestra el valor en la vela actual, así como el valor medio en un día para el elemento dado.

ColorZerolagMomentumOSMACandle ColorZerolagMomentumOSMACandle

Indicador ColorZerolagMomentumOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA de las series temporales de precio correspondientes.

Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Exp_ColorZerolagMomentumOSMA

El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA.

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

El indicador MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagMomentumOSMA de diez marcos temporales diferentes.