Indicador que muestra uno de los tres tamaños a elegir de los elementos de las velas: sombras superiores, sombras inferiores o cuerpo de las velas. Se muestra el valor en la vela actual, así como el valor medio en un día para el elemento dado.

Indicador ColorZerolagMomentumOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA de las series temporales de precio correspondientes.