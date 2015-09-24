指标 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorZerolagMomentumOSMA 指标的方向，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。振荡器的上涨走势将线涂成浅蓝色, 下降走势为藕荷色。否则, 方块为灰色。线上的彩色点于相应时间帧内新柱线开盘时刻出现。

图例.1. MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 指标