指标 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorZerolagMomentumOSMA 指标的方向，显示当前趋势的信息。
十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。振荡器的上涨走势将线涂成浅蓝色, 下降走势为藕荷色。否则, 方块为灰色。线上的彩色点于相应时间帧内新柱线开盘时刻出现。
图例.1. MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13341
Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
基于 ColorZerolagMomentumOSMA 直方条方向改变的 Exp_ColorZerolagMomentumOSMA EA。FractalsNoRedraw
比尔·威廉姆斯的分形指标, 基于内置的分形指标。本指标的显着特点是, 它不会重绘（非未来）。
ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
指标 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 显示来自十个不同时间帧的 ColorZerolagMomentumOSMA 振荡器方向。ColorZerolagX10MA
此为均线指标的变种, 计算基于五条均线。