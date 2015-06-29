CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
1566
1566
Рейтинг:
(14)
2015-06-29
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в фиолетовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Exp_ColorZerolagMomentumOSMA Exp_ColorZerolagMomentumOSMA

Эксперт Exp_ColorZerolagMomentumOSMA на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagMomentumOSMA.

FractalsNoRedraw FractalsNoRedraw

Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного индикатора Fractals.

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти разных таймфреймов.

ColorZerolagX10MA ColorZerolagX10MA

Этот аналог скользящей средней формирует свои показания, используя десять скользящих средних.