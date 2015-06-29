Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1566
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в фиолетовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Эксперт Exp_ColorZerolagMomentumOSMA на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagMomentumOSMA.FractalsNoRedraw
Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного индикатора Fractals.
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти разных таймфреймов.ColorZerolagX10MA
Этот аналог скользящей средней формирует свои показания, используя десять скользящих средних.