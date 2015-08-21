CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorZerolagMomentumOSMACandle - indicador para MetaTrader 5

Indicador ColorZerolagMomentumOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagMomentumOSMACandle

ColorZerolagMomentumOSMA_HTF ColorZerolagMomentumOSMA_HTF

Indicador ColorZerolagMomentumOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagMomentum_HTF ColorZerolagMomentum_HTF

Indicador ColorZerolagMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CandleSizes CandleSizes

Indicador que muestra uno de los tres tamaños a elegir de los elementos de las velas: sombras superiores, sombras inferiores o cuerpo de las velas. Se muestra el valor en la vela actual, así como el valor medio en un día para el elemento dado.

FractalsNoRedraw FractalsNoRedraw

Indicador de fractales de Bill Williams, construido en base al indicador incorporado Fractals. Una peculiaridad de este indicador es que no se redibuja.