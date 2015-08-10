Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagMomentumOSMACandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 938
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador ColorZerolagMomentumOSMA implementado como uma seqüência de velas. As velas aparecem como um resultado da série temporal de preços relevantes processados pelo algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 do indicador compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagMomentumOSMACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13327
