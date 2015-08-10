CodeBaseSeções
Indicadores

ColorZerolagMomentumOSMACandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
938
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
O indicador ColorZerolagMomentumOSMA implementado como uma seqüência de velas. As velas aparecem como um resultado da série temporal de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 do indicador compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagMomentumOSMACandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13327

