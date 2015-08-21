Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CandleSizes - indicador para MetaTrader 5
Indicador de los tamaños de los elementos de las velas. La columna del histograma corresponde al tamaño del elemento elegido en la vela actual; la línea en el histograma, corresponde al valor medio de los elementos elegidos en un día. El color de la columna del histograma cambia dependiendo del color de la línea en el histograma, en el caso de que el tamaño del elemento esté por encima de la media del valor en un día.
Parámetros de entrada:
- inpType — tipo de construcción (se construyen los tamaños de las sombras superiores o de los cuerpos de las velas);
- inpClr — color del histograma de construcción (si en la vela se ha superado el valor medio en un día);
- inpNeutralClr — color neutral, si el tamaño de la construcción en la vela no supera el valor medio en un día.
Imágenes:
Consejos:
- Analice las indicaciones de las sombras superiores tras una tendencia ascendente fuerte y las sombras inferiores tras una tendencia descendente (viraje de tendencia).
- Puede usarse como señal de confirmación para determinar los niveles de precio importantes (en lugar del indicador de figuras de vela).
- Puede usarse como base para el desarrollo de indicadores de vela.
- Se ha establecido una limitación para el funcionamiento en los marcos temporales hasta H2 inclusive.
Indicador ColorZerolagMomentumOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA de las series temporales de precio correspondientes.ColorZerolagMomentumOSMA_HTF
Indicador ColorZerolagMomentumOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de fractales de Bill Williams, construido en base al indicador incorporado Fractals. Una peculiaridad de este indicador es que no se redibuja.Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
El experto Exp_ColorZerolagMomentumOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagMomentumOSMA.