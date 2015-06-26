CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorZerolagMomentumOSMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagMomentumOSMA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentumOSMACandle

ColorZerolagMomentumOSMA_HTF ColorZerolagMomentumOSMA_HTF

Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagMomentum_HTF ColorZerolagMomentum_HTF

Индикатор ColorZerolagMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DailySize DailySize

Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.

CandleSizes CandleSizes

Индикатор, показывающий на выбор один из трех размеров свечных элементов: верхние тени, нижние тени или тела свечей. Отображается значение на текущей свече, а также среднее значение за день для данного элемента.