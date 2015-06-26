Ставь лайки и следи за новостями
ColorZerolagMomentumOSMACandle - индикатор для MetaTrader 5
- 1483
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagMomentumOSMA соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagMomentumOSMACandle
