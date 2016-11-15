コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagMomentumOSMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
694
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagMomentumOSMA指標。ローソク足はColorZerolagMomentumOSMAアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたColorZerolagMomentumOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorZerolagMomentumOSMACandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13327

