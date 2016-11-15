無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorZerolagMomentumOSMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagMomentumOSMA指標。ローソク足はColorZerolagMomentumOSMAアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。
多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
この指標はコンパイルされたColorZerolagMomentumOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorZerolagMomentumOSMACandle指標
ColorZerolagMomentumOSMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagMomentumOSMA指標ColorZerolagMomentum_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagMomentum指標
CandleSizes
この指標は、上髭、下髭と実体の3つのローソク足の要素のうちの1つの大きさを示しています。現在のローソク足の値と特定の要素の1日の平均値を表示します。FractalsNoRedraw
内蔵のフラクタル指標に基づいたビルウィリアムズのフラクタル指標。この指標の特徴は再描画されないことです。