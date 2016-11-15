ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagMomentumOSMA指標。ローソク足はColorZerolagMomentumOSMAアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたColorZerolagMomentumOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。





図1 ColorZerolagMomentumOSMACandle指標