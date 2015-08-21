CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorZerolagMomentumOSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
693
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
Indicador ColorZerolagMomentumOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZerolagMomentumOSMA.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagMomentumOSMA_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13326

ColorZerolagMomentum_HTF ColorZerolagMomentum_HTF

Indicador ColorZerolagMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

DailySize DailySize

Indicador del tamaño del movimiento del precio en un día. Muestra la retrospectiva de los tamaños de las oscilaciones diarias del precio del instrumento.

ColorZerolagMomentumOSMACandle ColorZerolagMomentumOSMACandle

Indicador ColorZerolagMomentumOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA de las series temporales de precio correspondientes.

CandleSizes CandleSizes

Indicador que muestra uno de los tres tamaños a elegir de los elementos de las velas: sombras superiores, sombras inferiores o cuerpo de las velas. Se muestra el valor en la vela actual, así como el valor medio en un día para el elemento dado.