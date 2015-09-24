平滑的 ColorZerolagMomentum 变化率指标，以彩色直方条呈现。

指标显示蜡烛条三要素之一的大小: 上影, 下影或实体。它显示蜡烛条确定要素的数值和日线均值。

比尔·威廉姆斯的分形指标, 基于内置的分形指标。本指标的显着特点是, 它不会重绘（非未来）。