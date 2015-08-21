CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorZerolagMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
694
Ranking:
(11)
Publicado:
Actualizado:
Indicador ColorZerolagMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZerolagMomentum.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagMomentum_HTF

DailySize DailySize

Indicador del tamaño del movimiento del precio en un día. Muestra la retrospectiva de los tamaños de las oscilaciones diarias del precio del instrumento.

ColorSTLM_HTF ColorSTLM_HTF

Indicador ColorSTLM con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagMomentumOSMA_HTF ColorZerolagMomentumOSMA_HTF

Indicador ColorZerolagMomentumOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagMomentumOSMACandle ColorZerolagMomentumOSMACandle

Indicador ColorZerolagMomentumOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagMomentumOSMA de las series temporales de precio correspondientes.