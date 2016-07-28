Der ColorZerolagMomentumOSMA Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorZerolagMomentumOSMA Algorithmus verarbeitet wurden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 Datei Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorZerolagMomentumOSMACandle Indikator