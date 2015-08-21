Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
El indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagTriXOSMA de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. El movimiento creciente del oscilador colorea la línea de azul celeste, y el movimiento descendente la colorea de rosa. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Fig. 1. Indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13293
