MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
872
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. O crescente movimento do oscilador desenha as linhas em roxo, e o movimento caindo - em rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando uma nova barra abre no período correspondente.

Fig.1. O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13293

