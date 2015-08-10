Participe de nossa página de fãs
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
872
O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.
Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. O crescente movimento do oscilador desenha as linhas em roxo, e o movimento caindo - em rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando uma nova barra abre no período correspondente.
Fig.1. O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13293
