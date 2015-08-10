O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. O crescente movimento do oscilador desenha as linhas em roxo, e o movimento caindo - em rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando uma nova barra abre no período correspondente.

Fig.1. O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

