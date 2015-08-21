Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MomentumCloud - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 741
- 741
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador Momentum, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.
Fig. 1. Indicador MomentumCloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13301
El indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagTriXOSMA desde diez marcos temporales diferentes.MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
El indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagTriXOSMA de diez marcos temporales diferentes.
Indicador ColorZerolagRSIOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagRSIOSMACandle
Indicador ColorZerolagRSIOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagRSIOSMA de las series temporales de precio correspondientes.