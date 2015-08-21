CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MomentumCloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
741
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador Momentum, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

Fig. 1. Indicador MomentumCloud

Fig. 1. Indicador MomentumCloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13301

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

El indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagTriXOSMA desde diez marcos temporales diferentes.

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

El indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagTriXOSMA de diez marcos temporales diferentes.

ColorZerolagRSIOSMA_HTF ColorZerolagRSIOSMA_HTF

Indicador ColorZerolagRSIOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagRSIOSMACandle ColorZerolagRSIOSMACandle

Indicador ColorZerolagRSIOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagRSIOSMA de las series temporales de precio correspondientes.