El indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagTriXOSMA de diez marcos temporales diferentes.

El indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagTriXOSMA desde diez marcos temporales diferentes.

Indicador ColorZerolagRSIOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Indicador ColorZerolagRSIOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagRSIOSMA de las series temporales de precio correspondientes.