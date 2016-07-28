CodeBaseKategorien
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

Der MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Indikators aus zehn verschiedenen TimeFrames.

Jeder der zehn Indikatorlinien korrespondierend mit einem einzelnen Indikator. Steigende Oszillator Bewegung färbt die Linien lila ein, fallende in rosa. Ansonsten sind die Linien grau. Farbige Punkte erscheinen, wenn im korrespondierenden TimeFrame ein neuer Balken beginnt.

Abb.1. Der MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13293

Time Price Scale Enables Disables Time Price Scale Enables Disables

Dieses Skript steuert die Anzeige der Zeit- und Preisskala für alle offenen Charts oder nur für einen Chart.

Keltner Channel Keltner Channel

Der Indikator zeigt den Keltner Channel am Chart.

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Der ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.

MomentumCloud MomentumCloud

Wolken Indikator, die Kanten repräsentieren die Werte des Momentum Oszillators berechnet für Hoch- und Tiefpreise.