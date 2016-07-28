Der MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen zum aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagTriXOSMA Indikators aus zehn verschiedenen TimeFrames.

Jeder der zehn Indikatorlinien korrespondierend mit einem einzelnen Indikator. Steigende Oszillator Bewegung färbt die Linien lila ein, fallende in rosa. Ansonsten sind die Linien grau. Farbige Punkte erscheinen, wenn im korrespondierenden TimeFrame ein neuer Balken beginnt.

Abb.1. Der MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 Indikator

