ポケットに対して
インディケータ

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
748
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠でのColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

10のインディケータラインはそれぞれBlauSMStochastic指標に対応します。オシレータの上昇は線を紫色、下降は桃色に塗ります。他の場合、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。


図1　MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13293

