無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 748
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠でのColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。
10のインディケータラインはそれぞれBlauSMStochastic指標に対応します。オシレータの上昇は線を紫色、下降は桃色に塗ります。他の場合、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。
図1 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13293
時間価格スケールの有/無効化
このスクリプトが開いているすべてのチャートまたは1つのチャートの時間と価格スケールの表示を制御します。ケルトナーチャンネル
この指標はチャート上にケルトナーチャンネルを示します。
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorZerolagTriXOSMA指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。MomentumCloud
エンベロープが高値と安値のために計算されるモメンタムオシレータの値を表すクラウド指標