Time Price Scale Enables Disables - script para MetaTrader 5

Publicado:
Actualizado:
El script gestiona la representación de las escalas de fechas y precios para todos los gráficos abiertos o solo para un gráfico. Es recomendable aplicarlo para ahorrar espacio al representar en "mosaico" varios gráficos.

Dibujos:

Si abrimos muchos gráficos en "mosaico", entonces las escalas de fechas y precios ocuparán espacio útil:

Enabled

Este es el aspecto que tendrán los gráficos si ocultamos las escalas de fechas y precios:

disabled

Y esto es solo un ejemplo para seis gráficos. Al aumentar el número de gráficos, el script ahorrará incluso más espacio. 

Vídeo:


