Time Price Scale Enables Disables - script para MetaTrader 5
El script gestiona la representación de las escalas de fechas y precios para todos los gráficos abiertos o solo para un gráfico. Es recomendable aplicarlo para ahorrar espacio al representar en "mosaico" varios gráficos.
Dibujos:
Si abrimos muchos gráficos en "mosaico", entonces las escalas de fechas y precios ocuparán espacio útil:
Este es el aspecto que tendrán los gráficos si ocultamos las escalas de fechas y precios:
Y esto es solo un ejemplo para seis gráficos. Al aumentar el número de gráficos, el script ahorrará incluso más espacio.
Vídeo:
