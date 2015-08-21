El script gestiona la representación de las escalas de fechas y precios para todos los gráficos abiertos o solo para un gráfico. Es recomendable aplicarlo para ahorrar espacio al representar en "mosaico" varios gráficos.

Si abrimos muchos gráficos en "mosaico", entonces las escalas de fechas y precios ocuparán espacio útil:

Este es el aspecto que tendrán los gráficos si ocultamos las escalas de fechas y precios:

Y esto es solo un ejemplo para seis gráficos. Al aumentar el número de gráficos, el script ahorrará incluso más espacio.

