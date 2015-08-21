CodeBaseSecciones
ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
724
(18)
El indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagTriXOSMA desde diez marcos temporales diferentes.

La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Fig. 1. Indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13294

