ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 724
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la dirección del movimiento del oscilador ColorZerolagTriXOSMA desde diez marcos temporales diferentes.
La dirección descendente del movimiento colorea los cuadraditos de rosa, y la ascendente, en azul celeste. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13294
El indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagTriXOSMA de diez marcos temporales diferentes.Time Price Scale Enables Disables
El script gestiona la representación de las escalas de fechas y precios para todos los gráficos abiertos o solo para un gráfico.
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador Momentum, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.ColorZerolagRSIOSMA_HTF
Indicador ColorZerolagRSIOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.