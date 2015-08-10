CodeBaseSecciones
ColorZerolagTriXOSMA - indicador para MetaTrader 5

Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagTriX, representada por un histograma de color, que permite determinar con bastante precisión la dirección de la tendencia actual.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagTriXOSMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13219

