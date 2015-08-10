Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagTriXOSMA - indicador para MetaTrader 5
Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagTriX, representada por un histograma de color, que permite determinar con bastante precisión la dirección de la tendencia actual.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagTriXOSMA
Indicador ColorZerolagTriX con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_CenterOfGravityOSMA
El experto Exp_CenterOfGravityOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma CenterOfGravityOSMA.
Indicador ColorZerolagTriXOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ColorZerolagTriXOSMA
El experto Exp_ColorZerolagTriXOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del histograma ColorZerolagTriXOSMA.