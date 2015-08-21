CodeBaseSecciones
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Lyopa
Autor real:

Chester Keltner

El indicador muestra en el gráfico de precios de la pareja de divisas el canal de Keltner, un indicador clásico de análisis técnico desarrollado por Chester Keltner en el año 1960. El indicador se parece un poco a las franjas de Bollinger.

Utiliza tres líneas del gráfico: la línea media es una media móvil sencilla de 10 días según los precios «típicos» ((high + low + close) / 3), las líneas superior e inferior se obtienen con el método de suma y resta de la media móvil del diapasón de precio de días (diferencia del máximo y el mínimo) de la línea media. De esta forma se crea un canal basado en la volatilidad.

Parámetros de entrada:

  • MA_Period (por defecto = 10) — periodo de la media móvil (línea media).
  • Mode_MA (por defecto = MODE_SMA) — tipo de la media móvil (línea media).
  • Price_Type (por defecto = PRICE_TYPICAL) — tipo de precio para la media móvil (línea media).

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

El experto Exp_ColorZerolagRSIOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagRSIOSMA.

BollingerBands_b_HTF BollingerBands_b_HTF

Indicador BollingerBands_b con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Time Price Scale Enables Disables Time Price Scale Enables Disables

El script gestiona la representación de las escalas de fechas y precios para todos los gráficos abiertos o solo para un gráfico.

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

El indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la dirección del movimiento del indicador ColorZerolagTriXOSMA de diez marcos temporales diferentes.