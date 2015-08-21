Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Chester Keltner
El indicador muestra en el gráfico de precios de la pareja de divisas el canal de Keltner, un indicador clásico de análisis técnico desarrollado por Chester Keltner en el año 1960. El indicador se parece un poco a las franjas de Bollinger.
Utiliza tres líneas del gráfico: la línea media es una media móvil sencilla de 10 días según los precios «típicos» ((high + low + close) / 3), las líneas superior e inferior se obtienen con el método de suma y resta de la media móvil del diapasón de precio de días (diferencia del máximo y el mínimo) de la línea media. De esta forma se crea un canal basado en la volatilidad.
Parámetros de entrada:
- MA_Period (por defecto = 10) — periodo de la media móvil (línea media).
- Mode_MA (por defecto = MODE_SMA) — tipo de la media móvil (línea media).
- Price_Type (por defecto = PRICE_TYPICAL) — tipo de precio para la media móvil (línea media).
