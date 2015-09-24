代码库部分
指标

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1007
等级:
(17)
已发布:
已更新:
指标 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorZerolagTriXOSMA 指标的方向，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。振荡器的上涨走势涂成藕荷色, 下降走势为粉色。否则, 方块为灰色。线上的彩色点于相应时间帧内新柱线开盘时刻出现。

图例.1. MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13293

