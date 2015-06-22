Индикатор MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagTriXOSMA с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в розовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

