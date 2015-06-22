Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1709
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagTriXOSMA с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в голубой цвет, падающее движение — в розовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Индикатор ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagTriXOSMA с десяти разных таймфреймов.Exp_ColorZerolagRSIOSMA
Эксперт Exp_ColorZerolagRSIOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagRSIOSMA.
Робот, торгующий внутри спреда в стакане.MomentumCloud
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора Momentum, рассчитанные от High и Low ценового ряда.