Exp_MovingAverage_FN - Asesor Experto para MetaTrader 5
La Exp_Moving Average_FN es dibujada en base a los cambios de dirección de la MA universal Moving Average_FN. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando la media móvil cambia la dirección.
Coloca el fichero compilado Moving Average_FN.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas
