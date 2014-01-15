CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_MovingAverage_FN - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1044
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
exp_movingaverage_fn.mq5 (9.36 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ver
\MQL5\Indicators\
movingaverage_fn.mq5 (1477.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

La Exp_Moving Average_FN es dibujada en base a los cambios de dirección de la MA universal Moving Average_FN. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando la media móvil cambia la dirección.

Coloca el fichero compilado Moving Average_FN.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

 Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1317

SumRSI SumRSI

El monto promedio de los osciladores de períodos diferentes RSI

i-VaR95 i-VaR95

El indicador muestra el valor de la volatilidad histórica

SumXMA SumXMA

Total promediado de Medias Móviles de periodos diferentes.

LineBreakOnChart LineBreakOnChart

Indicador con (tres) reversiones lineales en el gráfico principal.