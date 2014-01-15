Escrito según el libro de Steve Nison "Beyond Candlesticks". A diferencia de los gráficos estándar de reversión lineal, no se dibuja en una subventana independiente, sino en la ventana principal del grafico de divisas actual, teniendo en cuenta el periodo. Admeás, se añade un parámetro adicional para el tamaño mínimo de la caja (sin tener en cuenta las cajas de reversión) lo que hace que este indicador sea similar, aunque no idéntico, a los gráficos de renko.

Como las cajas se dibujan sin tener en cuenta los buffers del indicador y son objetos, se añade un parámetro para la fecha inicial de cálculo y de esta forma no sobrecargar al terminal (la fecha mínimas es 2001/01/01).



Otro detalle es que el buffer SeriesBuffer, añadido al indicador, conserva el número de cajas en cada barra, de forma que un Asesor Experto pueda disponer del valor correspondiente. Cuando exista una tendencia alcista el valor del buffer será positivo, con una tendencia bajista será negativo.



Número de líneas de reversión = 3, tamaño mínimo de la caja = 0.



2. Número de líneas de reversión = 2, tamaño mínimo de la caja = 200 (pips).





Recomendaciones: