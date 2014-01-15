CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

LineBreakOnChart - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1277
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Escrito según el libro de Steve Nison "Beyond Candlesticks". A diferencia de los gráficos estándar de reversión lineal, no se dibuja en una subventana independiente, sino en la ventana principal del grafico de divisas actual, teniendo en cuenta el periodo. Admeás, se añade un parámetro adicional para el tamaño mínimo de la caja (sin tener en cuenta las cajas de reversión) lo que hace que este indicador sea similar, aunque no idéntico, a los gráficos de renko.

Como las cajas se dibujan sin tener en cuenta los buffers del indicador y son objetos, se añade un parámetro para la fecha inicial de cálculo y de esta forma no sobrecargar al terminal (la fecha mínimas es 2001/01/01).

Otro detalle es que el buffer SeriesBuffer, añadido al indicador, conserva el número de cajas en cada barra, de forma que un Asesor Experto pueda disponer del valor correspondiente. Cuando exista una tendencia alcista el valor del buffer será positivo, con una tendencia bajista será negativo.

  1. Número de líneas de reversión = 3, tamaño mínimo de la caja = 0.

LineBreakOnChart, Lines = 3, MinBoxSize = 0

     2.  Número de líneas de reversión = 2, tamaño mínimo de la caja = 200 (pips).

LineBreakOnChart, Lines = 2, MinBoxSize = 200


Recomendaciones:

  • Cuando se utilice М1 es preferibel no indicar una fecha muy temprana para iniciar los cálculos (la mejor fecha es unos pocos meses), si se utiliza Н1 y periodos mayores se pueden realizar los cálculos desde la fecha mínima soportada por el indicador, es decir desde 2001.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1239

SumXMA SumXMA

Total promediado de Medias Móviles de periodos diferentes.

Exp_MovingAverage_FN Exp_MovingAverage_FN

El Asesor Experto es dibujado en base a los cambios de dirección de MovingAverage_FN (Un indicador híbrido entre filtrado digital y analógico).

RFractals RFractals

Fractales con la capacidad para establecer rango

Exp_UltraWPR Exp_UltraWPR

Asesor Experto que utiliza el indicador UltraWPR.