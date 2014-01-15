Autor real:

jax1000

Descripcion:

Este indicador calcula la cantidad promedio de los osciladores diferentes RSI. El período de los intervalos promedio es establecido por el usuario.

Parámetro de entrada del indicador:

input uint StartLength= 3 ; input uint EndLength= 25 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ;

Fig.1 El indicador SumRSI