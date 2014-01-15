CodeBaseSecciones
Indicadores

SumRSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
954
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
sumrsi.mq5 (7.72 KB) ver
Autor real:

jax1000

Descripcion:

Este indicador calcula la cantidad promedio de los osciladores diferentes RSI. El período de los intervalos promedio es establecido por el usuario.

Parámetro de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//|  PARAMETROS DE ENTRADA DELI NDICADOR         |
//+----------------------------------------------+
input uint StartLength=3; // periodo inicial de la media
input uint EndLength=25; // periodo final de la media                  
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // tip de precio
input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras

Fig.1 El indicador SumRSI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1242

