Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SumRSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 954
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
jax1000
Descripcion:
Este indicador calcula la cantidad promedio de los osciladores diferentes RSI. El período de los intervalos promedio es establecido por el usuario.
Parámetro de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| PARAMETROS DE ENTRADA DELI NDICADOR | //+----------------------------------------------+ input uint StartLength=3; // periodo inicial de la media input uint EndLength=25; // periodo final de la media input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_Price=PRICE_CLOSE; // tip de precio input int Shift=0; // desplazamiento horizontal del indicador en barras
Fig.1 El indicador SumRSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1242
i-VaR95
El indicador muestra el valor de la volatilidad históricaGG-RSI-CCI
El indicador presentado informa sobre la tendencia actual. Es útil para entrar al mercado.
Exp_MovingAverage_FN
El Asesor Experto es dibujado en base a los cambios de dirección de MovingAverage_FN (Un indicador híbrido entre filtrado digital y analógico).SumXMA
Total promediado de Medias Móviles de periodos diferentes.