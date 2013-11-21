代码库部分
Exp_MovingAverage_FN - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1463
(17)
exp_movingaverage_fn.mq5 (15.9 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
movingaverage_fn.mq5 (2951.77 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_Moving Average_FN 在通用 MA Moving Average_FN 指标方向改变基础上实现。在柱线收盘时，如果均线方向改变，则产生执行交易的信号。

放置 Average_FN.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例

 测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1317

