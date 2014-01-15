Autor real:

Piboli

Este indicador es un híbrido entre una media móvil de filtrado digital y analógico. De hecho, en este caso tenemos un filtro digital cuyos valores se suavizan por el algoritmo de promedio habitual.

Los coeficientes de los filtros digitales son calculados mediante los métodos del programa de filtros digitales http://fx.qrz.ru/ . Los periodos de corte del filtro Pasa-bajos van desde 4 a 60 periodos.

El archivo del indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 22.04.2009.

Fig.1 El indicador Moving Average_FN