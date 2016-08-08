コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_MovingAverage_FN - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
723
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_movingaverage_fn.mq5 (9.36 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
movingaverage_fn.mq5 (1477.79 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このエキスパートアドバイザーは Moving Average_FN（デジタルおよびアナログフィルタハイブリッド指標）の方向の変更に基づいて描かれています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに移動平均が方向を変える場合に形成されます。

コンパイルされた Moving Average_FN.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの約定履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1317

