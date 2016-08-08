このエキスパートアドバイザーは Moving Average_FN（デジタルおよびアナログフィルタハイブリッド指標）の方向の変更に基づいて描かれています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに移動平均が方向を変える場合に形成されます。

コンパイルされた Moving Average_FN.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図１チャートでの取引履歴のインスタンス。

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2 検証結果のチャート