Exp_MovingAverage_FN - MetaTrader 5のためのエキスパート
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
このエキスパートアドバイザーは Moving Average_FN（デジタルおよびアナログフィルタハイブリッド指標）の方向の変更に基づいて描かれています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに移動平均が方向を変える場合に形成されます。
コンパイルされた Moving Average_FN.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図１チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1317
MovingAverage_FN
デジタルおよびアナログフィルタのハイブリッドを使った移動平均。Exp_ColorJVariation
Exp_ColorJVariationオシレータを使った取引システム。