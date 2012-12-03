CodeBaseРазделы
Советники

Exp_MovingAverage_FN - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Эксперт Exp_Moving Average_FN построен на основе изменения направления универсального мувинга Moving Average_FN. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения мувинга.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Moving Average_FN.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Silence Silence

Этот индикатор показывает, на сколько процентов активен рынок

Volatility Volatility

Индикатор волатильности показывает величину коридора движений цены за период N в пунктах

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

Мувинг X2MA, превращённый в осциллятор с помощью нормирования своих значений в диапазоне от 0 и до 100.

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Индикатор пиковых значений цен.