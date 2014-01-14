Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_MovingAverage_FN - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1219
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Exp_Moving Average_FN se baseia na variação da direção da MA universal Moving Average_FN. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a média móvel muda de direção.
Coloque o arquivo compilado Moving Average_FN.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1317
Indicador que exibe os valores históricos da volatilidade.ATR_MA_Oscillator
O ATR MA Oscillator é um oscilador baseado na diferença entre o oscilador ATR e sua linha de sinal.
Fractais com a capacidade de estabelecer intervalos.Kagi On Chart
O gráfico Kagi é desenhado na janela principal do par de moedas, considerando um período de tempo.