Exp_MovingAverage_FN - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1219
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O Exp_Moving Average_FN se baseia na variação da direção da MA universal Moving Average_FN. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a média móvel muda de direção.

Coloque o arquivo compilado Moving Average_FN.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1317

