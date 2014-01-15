CodeBaseSecciones
i-VaR95 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

piccioli

Descripcion:

El indicador muestra el valor de la volatilidad histórica.

Es posible calcular la volatilidad utilizando varios métodos:

  1. Volatilidad Histórica Simple - un método simple de un igualmente pesado Moving Average;
  2. Volatilidad Histórica Exponencial - un método de un peso exponencial de media móvil;
  3. Volatilidad Histórica Alta-Baja - extrema volatilidad, volatilidad de Parkinson.

También hay posibilidad de calcular el coste del riesgo con una cierta probabilidad.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 19.03.2009.    

Fig.1 Indicador i-VaR95

Fig.1 Indicador i-VaR95

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1320

