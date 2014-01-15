Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-VaR95 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
piccioli
Descripcion:
El indicador muestra el valor de la volatilidad histórica.
Es posible calcular la volatilidad utilizando varios métodos:
- Volatilidad Histórica Simple - un método simple de un igualmente pesado Moving Average;
- Volatilidad Histórica Exponencial - un método de un peso exponencial de media móvil;
- Volatilidad Histórica Alta-Baja - extrema volatilidad, volatilidad de Parkinson.
También hay posibilidad de calcular el coste del riesgo con una cierta probabilidad.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 19.03.2009.
Fig.1 Indicador i-VaR95
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1320
