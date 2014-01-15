Autor real:

piccioli

Descripcion:

El indicador muestra el valor de la volatilidad histórica.

Es posible calcular la volatilidad utilizando varios métodos:

Volatilidad Histórica Simple - un método simple de un igualmente pesado Moving Average; Volatilidad Histórica Exponencial - un método de un peso exponencial de media móvil; Volatilidad Histórica Alta-Baja - extrema volatilidad, volatilidad de Parkinson.

También hay posibilidad de calcular el coste del riesgo con una cierta probabilidad.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 19.03.2009.

Fig.1 Indicador i-VaR95